Borsa’da rekor kapanış

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 kazançla 2 bin 510,31 puandan tamamladı. Rakam tüm zamanların zirvesi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 47 milyar lira seviyesinde.
Bankacılık endeksinde yüzde 2,63, holding endeksinde yüzde 0,60 prim var.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,92’yle turizm.
En çok gerileyense yüzde 2,28’le spor.
Analistler, Çin’deki Covid-19 tedbirlerinin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul’unsa pozitif ayrıştığını söyledi.
BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda.