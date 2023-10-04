Borsada güne tedbirle başlayan hisseler

Borsa İstanbul’da bugün sekiz hisse güne yeni tedbirlerle başlayacak.

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Borsa İstanbul saat 10:00’da açılıyor. Borsanın açılmasıyla sekiz hisseye yeni tedbirler gelecek.

Investing’in aktardığına göre KFEIN ve REEDR paylarında 3 Kasım 2023’e kadar brüt takas uygulanacak.

VBTYZ payları aynı dönemde açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

CASA, QNBFL, SODSN ve TETMT aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.

TARKM hisseleri de yine aynı dönemde tek fiyat işlem yöntemiyle işlem görecek.