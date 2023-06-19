Borsada geçen hafta sekiz şirket hisse geri alımı yaptı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul’da geçen hafta sekiz şirket hisselerini geri aldı.
Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.
Uzmanlar, borsada artık ekonomi yönetiminin adımlarının beklendiğini söylemişti. Şirketlerin geri alım hamleleriyse devam ediyor.
Investing verilerine göre geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler şunlar oldu:
- Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. (İki kere)
- Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İki kere)
- MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
- LDR Turizm A.Ş.
- Özderici Gayrimenkul