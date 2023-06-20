Borsada dün hangi hisseler kazandırdı?

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 206,16 puan azalarak 5.269,31 puandan kapandı. Genel düşüşe rağmen İzmir Demir Çelik, Fenerbahçe gibi şirketlerin hisseleri pozitif seyir izledi.

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Endeks güne 10 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 5.485,47 puandan başlamıştı. Gün içinde en düşük 5.269,08, en yüksek 5.485,47 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,77 azalışla 5.269,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,17, teknoloji endeksi yüzde 3,80, sanayi endeksi yüzde 3,80 ve mali endeks yüzde 3,57 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 230,51 puan ve yüzde 3,78 düşüşle 5.874,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6’sı prim yaptı, 94’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsada İzmir Demir Çelik, Fenerbahçe, ODAŞ Elektrik, Akfen GYO ve Borusan Yatırım, genel düşüşe rağmen en çok yükselen hisseler oldu.