Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- CIMSA
- AKCNS
- SMRTG
- KCAER
- KRDMD
- OYAKC
- ULKER
- CANTE
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- METUR
- SAFKR
- ELITE
- TMPOL
- SKTAS
Borsa günü yükselişle tamamladı
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