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Yaramazlara biraz batar!

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:


  • CIMSA
  • AKCNS
  • SMRTG
  • KCAER
  • KRDMD
  • OYAKC
  • ULKER
  • CANTE

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • METUR
  • SAFKR
  • ELITE
  • TMPOL
  • SKTAS

Borsa günü yükselişle tamamladı

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