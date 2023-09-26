Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

CIMSA

AKCNS

SMRTG

KCAER

KRDMD

OYAKC

ULKER

CANTE

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: