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Yaramazlara biraz batar!

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:


  • ENJSA
  • IPEKE
  • PETKM
  • KONYA
  • TKFEN

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • MIATK 
  • HALKB
  • GESAN
  • ECZYT
  • AKBNK

Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor

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