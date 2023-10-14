Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- ENJSA
- IPEKE
- PETKM
- KONYA
- TKFEN
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
Yaramazlara biraz batar!
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
Ürünlerini sürdürülebilir moda anlayışından hareketle tasarlayan Arzu Kaprol, ‘sürdürülebilirliği sadece modaya değil, hayatının her alanına yaydığını’ söylüyor. Tasarımcı Arzu Kaprol ile sürdürülebilir modayı ve bu yoldaki deneyimlerini konuştuk.
İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Tab Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 18-19-20 Ekim tarihlerinde halka arz edilecek.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Hizbullah’ı dahil bölgedeki ‘direniş gruplarının’ İsrail’e karşı tüm senaryolara hazır olduklarını söyledi.