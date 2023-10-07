Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- BRSAN
- BUCIM
- BRYAT
- ECZYT
- GLYHO
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
Yaramazlara biraz batar!
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
Geçtiğimiz günlerde halka arz edilmesi onaylanan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri’nin halka arz edileceği tarih belli oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu’ndaki 6’ncı maçında Mısır’ı 3-1 yendi.
Ekvador’da, devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio suikastıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan altı kişi cezaevinde ölü bulundu.
Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor. Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu: Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayımlandı.