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Yaramazlara biraz batar!

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:


  • BRSAN
  • BUCIM
  • BRYAT
  • ECZYT
  • GLYHO

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • AKFYE 
  • CWENE
  • PSGYO
  • MIATK
  • KAYSE

Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor

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Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul görünümünü koruyor. Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu: Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar: Borsa İstanbul’da 21 gün sonra yeni rekor