Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.
Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:
- BIOEN
- BRSAN
- THYAO
- ODAS
- AYDEM
Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:
- SMRTG
- GESAN
- SOKM
- KORDS
- BERA
Borsa ‘gençleşti’
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