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Yaramazlara biraz batar!

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:


  • BIOEN
  • BRSAN
  • THYAO
  • ODAS
  • AYDEM

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

  • SMRTG
  • GESAN
  • SOKM
  • KORDS
  • BERA

Borsa ‘gençleşti’

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Erdoğan’a Ankara anketi: Osman Gökçek’in adına şaşırmamış 

Yaklaşan yerel seçimlerde gözlerin çevrildiği kentlerin başında gelen Ankara’da AKP kulislerinde ‘kuvvetli’ görülen yeni bir ‘olası aday’ ortaya çıktı. Kulislerde, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in son dönemlerde yapılan bazı anketlerde önde çıkmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dikkatini çektiği konuşuluyor. Öte yandan İstanbul için Fahrettin Koca ve Tevfik Göksu’nun adı öne çıkmaya devam ediyor. 