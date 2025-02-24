Borsada bugün 'yukarı adım' kuralı uygulanacak

Borsada BIST 50 endeksindeki açığa satış işlemlerinde gün boyu ‘yukarı adım’ kuralı (up-tick rule) uygulanacak.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen haftayı yüzde 2,09 değer kaybıyla 9.602,16 puandan tamamlamıştı.

İstanbul başsavcılığı dün borsada olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan ‘maksatlı’ ve ‘yanıltıcı haberleri’ yapanlarla, haberleri yayanlar hakkında re’sen soruşturma başlatmıştı.

BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi yapılabiliyor.

‘Yukarı adım’ kuralının uygulanacağı duyurulan açıklama şöyle:

“Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.”

Açığa satış ve yukarı adım

Açığa satış (short selling), bir yatırımcının işlem esnasında sahip olmadığı bir varlığı, bu varlığın değerinde düşüş beklentisiyle satmasına deniyor. Söz konusu varlık vadesi gelince teslim ediliyor, varlığın iki işlem arasındaki değer farkıyla kar veya zarar ediliyor.

Yukarı adımsa açığa satışta uygulanan kurallardan biri. Bunda hissenin son fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse açığa satış son fiyat seviyesinden yapılabiliyor. Yukarı adım kuralı, açığa satış nedeniyle hisse senetlerindeki düşüşleri azaltan bir önlem olarak kullanılıyor.