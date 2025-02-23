Borsadaki fiyat hareketliliği hakkında yanıltıcı haberlere soruşturma

Borsa İstanbul’daki olağanüstü fiyat hareketlikleri hakkında yanıltıcı haber yapan ve yayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

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21 Şubat’ta BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamlamıştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksiyse yüzde 1,18 değer kaybetmişti. Bunun üzerine aynı akşam Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ‘tüm kurumların işlemlerine’ inceleme başlattığını duyurmuştu.

Bugün de İstanbul başsavcılığı Borsa İstanbul’daki olağanüstü fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haber yapanlarla bu haberleri yayanlar hakkında resen (kendiliğinden soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın, SPK’nın yapacağı inceleme ve raporlama işlemleriyle süreceği belirtildi. ​​​​