Borsa İstanbul’da iki hisseye tedbir

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ETYAT hisseleri 18 Mart’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca AVHOL hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ETYAT hisseleri 18 Mart’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Ayrıca AVHOL hisselerine aynı dönemde brüt takas uygulanacak.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,864, avro/TL 33,279 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.005 liradan işlem görüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Hatay’ı sarı kodla uyardı.