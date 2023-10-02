Borsa İstanbul’da haftaya tedbirle başlayan hisseler

Borsa İstanbul’da bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Borsa İstanbul (Fotoğraf: Reuters)

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 yükselişle 8.383,16 puandan başladı.

Investing’in aktardığına göreyse bugün beş hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

SMART ve YGYO hisseleri bugünden 1 Kasım’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

USAK ve EUYO hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.

QNBFB hisseleri de aynı dönemde emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağıyla) işlem görecek. Bu hisselere halihazırda uygulanan açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri de devam edecek.