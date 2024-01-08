Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 8 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlere başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre SNICA hisseleri 7 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.


PAPIL hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

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