Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 8 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre SNICA hisseleri 7 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
PAPIL hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre SNICA hisseleri 7 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
PAPIL hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da beş hisse güne yeni tedbirlere başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Kızıldeniz’deki saldırılarına misilleme olarak, Amerikan ve Britanya ordularının Yemen’de Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu açıkladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,113, avro/TL 33,059 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.971 liradan işlem görüyor.
Beşiktaş, eski futbolcusu Victor Ruiz Torre’ye 2,7 milyon avro (89,2 milyon lira) tazminat ödedi.