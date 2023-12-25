Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 25 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre EUREN ve KUYAS hisseleri 24 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
AZTEK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.
Investing’in aktardığına göre EUREN ve KUYAS hisseleri 24 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
AZTEK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
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Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.