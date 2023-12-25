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Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 25 Aralık 2023

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlere başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre EUREN ve KUYAS hisseleri 24 Ocak’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.


AZTEK hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

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