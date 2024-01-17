Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 17 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ERSU ve SANEL hisseleri 16 Şubat’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre ERSU ve SANEL hisseleri 16 Şubat’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,121, avro/TL 32,724 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket hisse geri alımı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz bölgesinde bulunan altı ili sarı kodla uyardı.