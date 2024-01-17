Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 17 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre ERSU ve SANEL hisseleri 16 Şubat’a kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek.


Borsa İstanbul’da yedi şirketten hisse geri alımı

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