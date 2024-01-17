Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da yedi şirketten hisse geri alımı

Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket hisse geri alımı yaptı.

Fotoğraf: AA

halkaarz.net’in aktardığına göre 15 Ocak’ta hisse geri alımı yapan şirketler şunlar:


  • KUYAS
  • LKMNH
  • ESEN
  • MAGEN
  • MPARK
  • NATEN
  • YYLGD

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