Borsa İstanbul’da yedi şirketten hisse geri alımı

Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket hisse geri alımı yaptı.
halkaarz.net’in aktardığına göre 15 Ocak’ta hisse geri alımı yapan şirketler şunlar:
- KUYAS
- LKMNH
- ESEN
- MAGEN
- MPARK
- NATEN
- YYLGD
Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket hisse geri alımı yaptı.
halkaarz.net’in aktardığına göre 15 Ocak’ta hisse geri alımı yapan şirketler şunlar:
Borsa İstanbul’da iki hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,121, avro/TL 32,724 seviyesinden güne başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1.957 liradan işlem görüyor.
Borsa İstanbul’da işlem gören yedi şirket hisse geri alımı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz bölgesinde bulunan altı ili sarı kodla uyardı.