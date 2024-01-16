Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 16 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre HATEK, KBORU ve VKING hisseleri 15 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Ayrıca aynı dönemde AGROT payları emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Investing’in aktardığına göre HATEK, KBORU ve VKING hisseleri 15 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Ayrıca aynı dönemde AGROT payları emir paketi tedbiriyle işlem görecek.
Emmy Ödülleri’nin 75’incisinde ‘Succession’ en büyük ödüllerden altısını kazanarak en başarılı yapım oldu.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 8.063,12 puandan başladı.
Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.
Kentte, yağışlı havanın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 30,103, avro/TL 32,858 seviyesinden güne başladı.