Yaramazlara biraz batar!

Borsa İstanbul’da güne tedbirle başlayan hisseler – 16 Ocak 2024

Borsa İstanbul’da dört hisse güne yeni tedbirlerle başladı.

Fotoğraf: AA

Investing’in aktardığına göre HATEK, KBORU ve VKING hisseleri 15 Şubat’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.


Ayrıca aynı dönemde AGROT payları emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

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