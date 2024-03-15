Borsa İstanbul’da bir hisse güne yeni tedbirle başladı.
Investing’in aktardığına göre ATEKS hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Borsa İstanbul’da bir hisse güne yeni tedbirle başladı.
Investing’in aktardığına göre ATEKS hisseleri 9 Nisan’a kadar kredili işlemlere konu edilmeyecek.
Beş kentte sağanak yağış bekleniyor.
Eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, seçim kampanyası kapsamında seçmenlerine saat satmaya başladı.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 2.929,065 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 34,1796 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 38,1929 seviyesinden güne başladı.
ABD’nin New York eyaletinde bulunan Rockville Centre Katolik Piskoposluğu, çocukken rahipler tarafından cinsel istismara uğradığını iddia eden 530’dan fazla mağdura 323 milyon dolar verecek.