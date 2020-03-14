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Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü düşüşle tamamladı – 14 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kaybederek 9.069,03 puandan tamamladı.

Fotoğraf: Pexels

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,79 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,2 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 1,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,92 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,96’yla spor, en çok gerileyense yüzde 4,24’l madencilik oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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