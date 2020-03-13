Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybederek 8.910,23 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,90, holding endeksi yüzde 1,40 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,99’la spor, en çok gerileyense bankacılık oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 seviyesinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.