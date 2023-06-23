Borsa İstanbul’da beş şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden ama bu hafta dalgalı seyreden Borsa İstanbul’da beş şirket hisselerini geri aldı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı.

Seçimler sonrası borsa, yükselişle başlamış ama ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu.

Investing’in aktardığına göre dün borsada beş şirket hisselerini geri aldı: