Borsa İstanbul’da banka endeksinde güçlü yükseliş sürüyor, bazı hisseler tavan

Borsa İstanbul bankacılık endeksi bugün kamu bankalarındaki alımlarla başlayan ve diğer banka hisselerine yayılan alımlarla sert yükselerek yüzde 9’un üstünde primle hareket ederken, bazı büyük bankaların hisseleri tavan oldu.

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Bankacılık endeksi saat 16:00’da yüzde 9,5 primle 5,419 puana yükselirken, Vakıfbank, Halkbank ve Garanti Bankası hisseleri tavan oldu.

Bankacılık endeksindeki keskin yükselişe karşılık, sanayi hisselerindeki kazanım yüzde 1,3’le sınırlı kalırken, BIST-100 endeksi yüzde 3,11 yükselişle primle 5,376 puanda seyretti.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 23 yükselirken, 7 Aralık’tan bu yana yükseliş yüzde 31’e ulaştı.

Negatif reel faiz ve yüzde 85 enflasyon ortamında yatırımcılara yüksek reel getiri sunan hisse senedi piyasasına yatırımcı ilgisi yıl başından bu yana artarken, bu yükseliş eylülde vadeli işlemler piyasasındaki yüksek kaldıraçlı pozisyonlarla sekteye uğradı.

Hisse senetleri eylül ortasındaki keskin gerilemenin ardından ekim başında tekrar yükseliş trendine girdi.

Analistler yükselişi destekleyen somut bir gelişmenin olmadığının altını çizdi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir analist, Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcı sayısının azaldığına, yerli yatırımcı sayısının arttığına dikkat çekerek, “Bankacılık hisselerindeki yükselişe rağmen yabancı takas oranının belirgin bir artış olmadığını görüyoruz. Fiyatların yükselmesini sağlayacak somut bir gelişme yok. Hisselerdeki ivmenin yerli yatırımcının ilgisi kaynaklı olduğunu görüyoruz” dedi.

BIST-100 endeksi yıl başından bu yana yüzde 189 yükselirken, bankacılık endeksi aynı dönemde yüzde 239 yükseldi.