Borsa İstanbul’da 10 şirketten hisse geri alımı

Ekonomi yönetiminin belli olması sonrası pozitif seyreden ama bu haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul’da 10 şirket hisselerini geri aldı.

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Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar, buna dair haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

Seçimler sonrası borsa, yükselişle başlamış ama ilerleyen günlerde dengeye oturmuştu. Borsa bu haftaysa düşüşte.

Investing’in aktardığına göre dün borsada 10 şirket hisselerini geri aldı: