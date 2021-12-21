Borsa İstanbul yine sert düştü

Güne yüzde 2’nin üzerinde yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da görünüm bir kez daha eksiye döndü.

Saat 11:56 itibariyle kayıplar yüzde 5’i aşarken devre kesici çalıştı. Yeniden başlayan seansta kayıp yüzde 7’ye ulaşınca ikinci devre kesici de geldi.

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Kurda yaşanan tarihi dalgalanma Borsa İstanbul’a da yansıdı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 2,3 artışla 2103 puandan başladıktan sonra eksiye döndü.

Endekste günlük düşüşün yüzde 5’e ulaşmasıyla 11:56:08 itibariyle devre kesici uygulandı.

Saat 14:25 sularında ise ikinci devre kesici geldi ve kayıplar yüzde 7’e vardı.

Dolarla birlikte yükseliş hareketini cuma günü sonlandıran Borsa İstanbul’da sert çekilmeler sonrası cuma ve dün ikişer kez devre kesici çalışmıştı.

Borsa İstanbul yönetimi ayrıca BIST 50 endeks paylarında açığa satışa yukarı adım kuralını bugün de uygulamaya karar verdi. Açığa satış, bir işlemcinin aslında sahip olmadığı hisse senedi hakkında, hisse değerinde düşüş beklentisiyle satış işlemi yapmasına deniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan şunları söylemişti: “Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.”

Dün 18 liranın üzerine çıkarak tarihi rekorunu kıran dolar kuru ise bugün öğle saatleri itibariyle 12’li seviyelerde hareket ediyor.