Borsa için en kötü senaryo: Yılı negatif kapatabilir

Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ekonomi politikalarında değişim olmaması halinde borsada endeksin 4 bin puanın altına gerileyebileceğini söyledi. Kaderli, en kötü senaryoya göre borsanın yılı negatif kapatabileceğini belirtti.

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Piyasalar 14 Mayıs öncesi seçimlerin ilk turda bitmesini fiyatlıyordu. İkinci tur ve belirsizlik, düşüşü getirdi.

Ekonomi gazetesine konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, mevcut iktidarın devamı halindeki senaryoyu şöyle anlattı: ”Dümende geçen 20 yılın ardından, reform beklentileri düşük. Şayet hükümet, mevcut ekonomi politikalarıyla ilgili ısrarını sürdürürse, özellikle borsanın aşağılara doğru gidecek yolu var. Son bir iki gündür borsada yaşananlara bakarak da teknik açıdan 4.000 puana doğru bir hareketin çok olası olduğunu söyleyebilirim.

Şu anda borsanın tutunduğu en önemli teknik gösterge 4.300- 4.200 bandındaki 200 günlük hareketli ortalama. Şayet 4.300 seviyesi seçimden önce fiyatlanır ve hareketli ortalamanın altında kapanışlar gelmeye başlarsa, artan bu baskıyla endeksin 4.000 puanın altına gerilediğini görebiliriz.”

Kaderli’nin yıl sonuna dair tahminiyse şöyle: ”Aksi olmadıkça, zaman zaman yükselişlere sahne olsa bile borsaya alçalan trendin hakim olacağını tahmin ediyorum. En kötü senaryom, 3.700-3.800’lerin test edildiği, hatta yılı negatif kapatmamızla sonuçlanan bir dizi kurguya dayanıyor. 1986’dan beri iki yıl üst üste eksi görmedik, dört yıldır da eksi görmüyoruz. Bu dört yıllık pozitif kapanışın ardından, ilk kez 2023’ü yıllık bazda negatif kapatma riskinin belirdiğini söyleyebilirim.”