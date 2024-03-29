Borsa günü yükselişle tamamladı – 29 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazanarak 9.142,40 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 93,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,47’le bilişim, en çok kaybettiren yüzde 1,23’le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

AA’nın haberine göre analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.350 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanınsa destek konumunda olduğunu kaydetti.