Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazanarak 9.079,97 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 273,25 puan arttı. Toplam işlem hacmi 97,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 3,45 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83’le ulaştırma, en çok kaybettirense yüzde 1,49’la bilişim oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.