Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,01 değer kaybederek 8.806,72 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60’la madencilik, en çok kaybettiren yüzde 4,73’le spor oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.