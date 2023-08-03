Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,51 değer kaybederek günü 7221,5 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 144,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,07 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile finansal kiralama ve faktoring oldu.

Gün içinde 7365,8 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 7221,5 puanın üzerinde dengelendi.