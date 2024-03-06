Borsa günü düşüşle tamamladı – 6 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,31 değer kaybederek 8.744,58 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 108,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,89 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24’le spor, en çok gerileyense yüzde 6,04’le bilişim oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanınsa direnç konumunda olduğunu aktardı.