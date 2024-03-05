Borsa günü düşüşle kapattı – 5 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kaybederek 8.860,52 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 120,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,13’le madencilik, en çok gerileyense yüzde 2,49’la finansal kiralama faktoring oldu.

AA’nın haberine göre analistler, yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 8.900 ve 9.000 puanınsa direnç konumunda olduğunu kaydetti.