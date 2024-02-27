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Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü düşüşle tamamladı – 27 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kaybederek 9.179,48 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 132 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 1,00, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36’yla bilişim, en çok gerileyense yüzde 5,73’le turizm oldu.

,AA’nın haberine göre analistle yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 seviyesinin destek, 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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