Borsa günü düşüşle tamamladı – 26 Şubat 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 9.334,13 puandan tamamladı.

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‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimine getirilmesinden beri borsa artıda seyrediyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira oldu.

Gün içinde 9.450,48 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.300 puanın üstünde dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,83’le bilişim, en çok gerileyense bankacılık oldu.