Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybederek 8.807,38 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 2,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92’yle menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,72’yle spor oldu.

AA’nın haberine göre analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanınsa direnç konumunda olduğunu kaydetti.