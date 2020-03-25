Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybederek 9.029,38 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 82,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,45 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, bankacılık, en çok gerileyense yüzde 3,52 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 seviyesinin destek, 9.300 puanınsa direnç konumunda olduğunu kaydetti.