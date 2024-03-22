Borsa günü düşüşle tamamladı – 22 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,21 puan azalırken, işlem hacmi 110,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89’la taş toprak, en çok gerileyense yüzde 3,47’yle finansal kiralama faktoring oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.