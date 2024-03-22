Diken

Yaramazlara biraz batar!

Borsa günü düşüşle tamamladı – 22 Mart 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybederek 9.111,50 puandan tamamladı.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,21 puan azalırken, işlem hacmi 110,6 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89’la taş toprak, en çok gerileyense yüzde 3,47’yle finansal kiralama faktoring oldu.

AA’nın haberine göre analistler yarın için teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa günü yükselişle tamamladı – 21 Mart 20

SON HABERLER

Akşam Postası / 22 Mart 2024

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Almanya’da mariuhana yasallaştı

Almanya’da marihuana kullanımı ve kenevir ekimini kısmen yasallaştıran yasa Federal Meclis’in ardından Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi’nden de geçti.