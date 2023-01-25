Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 5.403,74 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 5.366,52 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılıştaysa endeks yükselişe geçti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,81 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,64’le madencilik oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.