Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artarak 4.880,46 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
Dün BIST 100 endeksi, yüzde 1,54 değer kazanarak 4.854,16 puanla kapanış rekorunu kırmıştı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,31 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 4.880,46 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksleri yüzde 0,46 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77’yle inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,08’le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.