Borsa güne nasıl başladı – 8 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,66 değer kaybederek 9.074,62 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.123,90 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na ‘Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ (DDM), tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının 24 Nisan’daki bir paylaşım nedeniyle kapatıldığını duyurdu.
Dün ilk turu yapılan ve bir sonuç çıkmayan papalık seçiminde ikinci gün oylamaları bu sabah başladı.
Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde gölete hayvan atığı bıraktığı iddia edilen bir işletmeye 668 bin 677 lira ceza verildi.
Osmaniye’de Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi’ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü’ne kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına göre nisanda en karlı yatırım aracı külçe altın oldu.