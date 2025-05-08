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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı – 8 Mayıs 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle 9.123,90 puandan başladı.

Fotoğraf: Canva

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,66 değer kaybederek 9.074,62 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.123,90 puandan başladı.

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