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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 28 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85  puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 10.031,57 puandan başladı.

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