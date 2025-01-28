Borsa güne nasıl başladı? – 28 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.031,57 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,34 yükselişle 10.031,57 puandan başladı.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.997,85 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.031,57 puandan başladı.
Borsa İstanbul Grubu, takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden birinci iş günü) olarak revize edilmesi için piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme süreci başlattı.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda bir otelde kaldığı ortaya çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-offlarında Alperen Şengün’lü Houston Rockets, Golden State Warriors’a 103-89 yenildi ve seriyi 4-3 kaybederek elendi.
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugün saat 16:00’da sona erecek.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 9.217,78 puandan başladı.