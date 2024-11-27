Borsa güne nasıl başladı? – 27 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,98 yükselişle 9.730,98 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.730,98 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,98 yükselişle 9.730,98 puandan başladı.
Dün satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kaybederek 9.636,12 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.730,98 puandan başladı.
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, 7 Ekim’de İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.
Son yıllarda “arka beden” estetiği en çok talep edilenler arasında yer alıyor. Karın germe, yağ çekme (liposuction) ve meme estetik ameliyatları önden estetik görünüm için yapılıyor. Arka görünüm içinse popo, bele el atılıyor.
Gram altın haftaya yükselişle başlamasının ardından 4 bin 191 liradan işlem görüyor.
ABD’nin Los Angeles kentinde gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar üçüncü gününde. Ulusal Muhafızların da sahaya indiği kentteki gösteriler zaman zaman şiddetleniyor.
Japonya’nın Okinava Adası’ndaki Amerikan Kadena Hava Üssü’nde meydana gelen patlamada dört Japon askeri yaralandı.