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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 23 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 yükselişle 10.141,58 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 10.141,58 puandan başladı.

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