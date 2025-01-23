Borsa güne nasıl başladı? – 23 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 yükselişle 10.141,58 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.141,58 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,36 yükselişle 10.141,58 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kazanarak 10.105,37 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 10.141,58 puandan başladı.
Japon araştırmacılar, ulusal tıp lisans sınavını başarıyla geçen üretken bir yapay zeka sistemi geliştirdi.
Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde toplu ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü eylemleri öncesi 30 kişi daha gözaltına alındı.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.225,29 puandan başladı.
Sancaktepe’de bir işyerinde yangın çıktı.