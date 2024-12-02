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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 2 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,51 düşüşle 9.602,31 puandan başladı.

Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 0,12 puan değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamlamıştı.

Borsa güne 9.602,31 puandan başladı.

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BBVA faiz indirimi için tarih verdi

İspanya merkezli BBVA Research, Merkez Bankası’nın (MB) temmuzdan itibaren politika faizini yeniden indirmeye başlayacağını belirtiyor: “Faiz 2025 sonunda yüzde 36’ya düşecek.”