Borsa güne nasıl başladı? – 2 Aralık 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,51 düşüşle 9.602,31 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 0,12 puan değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.602,31 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,51 düşüşle 9.602,31 puandan başladı.
Cuma alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü 0,12 puan değer kazanarak 9.652,00 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.602,31 puandan başladı.
İran 13 Haziran saldırılarına karşı İsrail’e balistik füzelerle saldırıyor. Altı saldırıda üç kişi öldü, 172 kişi yaralandı.
İspanya merkezli BBVA Research, Merkez Bankası’nın (MB) temmuzdan itibaren politika faizini yeniden indirmeye başlayacağını belirtiyor: “Faiz 2025 sonunda yüzde 36’ya düşecek.”
Adli tıp, tatil için geldiği Türkiye’de bir hastanede hayatını kaybeden İngiliz turist Beth Louise Eileen Martin’in ölüm nedenini ‘gıda zehirlenmesi’ olarak açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre bugün 10 ilde sağanak yağış bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail-İran gerilimiyle ilgili provokatif paylaşımlara resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.