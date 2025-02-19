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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 19 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,07 yükselişle 9.923,44 puandan başladı.

Fotoğraf: Pexels

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kazanarak 9.916,89 puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.923,44 puandan başladı.

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