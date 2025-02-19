Borsa güne nasıl başladı? – 19 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,07 yükselişle 9.923,44 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kazanarak 9.916,89 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.923,44 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,07 yükselişle 9.923,44 puandan başladı.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,82 değer kazanarak 9.916,89 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.923,44 puandan başladı.
Bir kuşağın efsanesi olmuş, onların çocuklarının da ilk aşklarına nefes olmuş İlhan Şeşen dün aramızdan ayrıldı.
Çekya’daki Krkonoše Dağları’nda yürüyüş yapan iki kişi, kayalıklar arasına sıkışmış gizemli bir kutuda altın bilezikler, yüzlerce madeni para ve eski eşyalar buldu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Rusya’ya karşı yaptırımları artırma kararı alacak.
Nepalli dağcı Kami Rita dünyanın en yüksek noktası Everest Dağı’nın zirvesine 31’inci kez tırmanarak kendi rekorunu yineledi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi’ni (KVMKS) devreye aldı.