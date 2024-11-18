Borsa güne nasıl başladı? – 18 Kasım 2024

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı.
Cuma satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.419,42 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı.
Cuma satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.419,42 puandan başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturmada iki bürokratını geçici olarak görevden aldı.
A Milli Takım, Uluslar B Ligi dördüncü gruptaki son maçında Karadağ Milli Takımına 3-1 yenildi
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Trump, Dr. Mehmet Öz’ü Sağlık Sigortası Hizmetleri kurumu başkanlığına aday gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’a ‘ahmak davası’nı açan İstanbul Anadolu Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine atandı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Texas eyaletinde ilkokul müfredatına İncil dersi eklenmesi için yeniden çalışmaların başlatılması tepkilere neden oldu.