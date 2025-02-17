Borsa güne nasıl başladı? – 17 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,13 yükselişle 9.890,23 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.890,23 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,13 yükselişle 9.890,23 puandan başladı.
Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.890,23 puandan başladı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), ‘Türkiye 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024’ araştırmasını açıkladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), amirleriyle çalışma arkadaşlarının ‘eylemlerini’ eleştiren kolluk kuvveti personeline ‘disiplin cezası’ verilebilmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), Papara’ya ilişkin raporundan detaylar paylaştı: “26 bin 12 hesaptan yasadışı bahis oynatıldı, işlem tutarı yaklaşık 12,9 milyar lira.”
Bir kuşağın efsanesi olmuş, onların çocuklarının da ilk aşklarına nefes olmuş İlhan Şeşen dün aramızdan ayrıldı.