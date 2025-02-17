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Yaramazlara biraz batar!

Borsa güne nasıl başladı? – 17 Şubat 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,13 yükselişle 9.890,23 puandan başladı.

Fotoğraf: AA

Cuma satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59  puandan tamamlamıştı.


Borsa güne 9.890,23 puandan başladı.

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