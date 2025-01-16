Borsa güne nasıl başladı? – 16 Ocak 2025

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,09 yükselişle 9.846,11 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.846,11 puandan başladı.
Yaramazlara biraz batar!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,09 yükselişle 9.846,11 puandan başladı.
Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan tamamlamıştı.
Borsa güne 9.846,11 puandan başladı.
Altın fiyatları art arda rekor kırarken, yeni zirve tahmin ABD’li yatırım bankası JPMorgan’dan geldi.
New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı Türk yetkililer ve işinsanlarından rüşvet almakla suçlayan 11 savcının hepsi istifa etti.
Doğum kontrol yöntemleri konusundaki efsaneler sürüyor. ‘Doğum kontrol hapı kısırlık yapar’ ya da ‘spiral doğurganlığı öldürür’ benzeri yanlış inanışlar, birçok kadını modern ve güvenilir yöntemlerden uzaklaştırıyor. Partner baskısı nedeniyle korunamayan kadın sayısı da oldukça yüksek.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le gümrük tarifesiyle gerilen ilişkileri ‘yumuşatma’ mesajı verdi: “Biz de onlar da çok nazik olacak.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre bugün 30 ilde hava yağışlı olacak. Bunlardan sekizi için sarı kodlu uyarı var.