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Yaramazlara biraz batar!

‘Borcu yoktur’ belgesi temmuz sonuna kadar aranmayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle amme alacakları kapsamında ‘borcu yoktur’ belgesi 31 Temmuz’a kadar aranmayacak. Bu belge resmi işlemleri için vergi mükellefi olan vatandaşlardan talep ediliyor.

Fotoğraf: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğiyle, ‘Amme alacağı ödenmeden yapılmayacak işlemler ile işlem yapanların sorumlulukları’ başlıklı bölümüne bir paragraf eklendi.


Eklenen bölüm şöyle: “Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.”

Deprem

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