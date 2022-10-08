Bolu’da sigarayı bırakan emniyet müdürü ve jandarma komutanına sertifika verildi

Bolu’da sigarayı bırakan aralarında il emniyet müdürü ve il jandarma komutanının da olduğu 46 polis, jandarma ve vatandaşa sertifika verildi.

Bolu İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı (sol) ve Bolu Valisi Erkan Kılıç (sağ). Fotoğraf: AA

Bolu Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu çalışmaları sonucunda sigarayı bırakan kamu kurumu çalışanları ile vatandaşlara sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Sigarayı bırakan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy ile İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı, sertifikalarını Vali Erkan Kılıç’ın elinden aldı.

Sertifikasını aldıktan sonra duygu ve düşüncelerini dile getiren Aksoy, sigaraya 15 yaşındayken başladığını söyleyerek şunları dedi: “Sigaraya, Polis Kolejinde öğrenciyken özentiyle başladım. 20 yıl çok yoğun sigara içtim. 2004 yılında da azimle bıraktım sigarayı. O günden bu yana tüm personelim bıraksın diye gayret ediyorum. Polis okulu müdürüyken 60 öğrencime bıraktırdım. Bolu’da son beş yılda bırakanları sorduğumuzda 46, son bir yılda da 18 arkadaşımız bırakmış.”

İl Jandarma Komutanı Saygılı da sigarayı yaklaşık yedi-sekiz ay önce bıraktığını aktararak, “Bolu’da göreve başladığımda halen sigara kullanıyordum. Çok şükür kurtulduk. İnşallah tekrar başlamayız. Her içene de bırakmasını tavsiye ediyorum” dedi.