Bolu’da okul müdüründen şikayetçi olan veli: Yumruklardan biri gözüme isabet etti, rapor aldım

Bolu’da, okul müdürü tarafından dövüldüğünü söyleyerek şikayetçi olan veli Onur Bozkurt, yumruklardan birinin gözüne isabet ettiğini söyledi.

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Bozkurt, Kanuni Anadolu Lisesi öğrencisi kızının pazartesi günü kendisini arayarak ‘pantolonunun paça boyunun kısa olduğu gerekçesiyle sınıfa alınmadığını’ söylediğini, bunun üzerine okula gittiğini anlattı.

Kızının daha önce İstiklal Marşı törenine beş dakika geç kaldığı için disiplin soruşturması geçirdiğini belirten Bozkurt, okula girdikten sonra tartıştığı müdürün kendisine yumruklar savurduğunu, bir yumruğun gözüne isabet ettiğini, hastaneye gidip darp raporu aldığını ve şikayette bulunduğunu söyledi.

Bozkurt, okul müdürüne küfrettiği iddialarına da yanıt verdi: “Ben hastanede gözümü açtığımda tansiyonum çok yüksekti. O an bilincimi kaybetmiş olabilirim. Ben bildiğim kadarıyla küfür etmediğimi düşünüyorum.”

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü, dün, Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencileri uyardığı sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içeren sözler sarfeden bir velinin girdiğini aktardığını aktardığı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

”Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veliyle okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır.”